В Загатале сгорел дом

В Загатальском районе произошел пожар в частном доме.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, утром в селе Ашагы Тала, в одноэтажном доме общей площадью 120 кв. м вспыхнул пожар.

На место происшествия прибыли пожарные МЧС.

В результате пожара, на площади 60 кв. м сгорели легковоспламеняющиеся конструкции дома и предметы быта. Остальная часть жилища и другие близлежащие постройки были защищены от огня.

По факту проводится расследование.

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