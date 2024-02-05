https://news.day.az/society/1634605.html В Загатале сгорел дом
В Загатале сгорел дом
В Загатальском районе произошел пожар в частном доме.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, утром в селе Ашагы Тала, в одноэтажном доме общей площадью 120 кв. м вспыхнул пожар.
На место происшествия прибыли пожарные МЧС.
В результате пожара, на площади 60 кв. м сгорели легковоспламеняющиеся конструкции дома и предметы быта. Остальная часть жилища и другие близлежащие постройки были защищены от огня.
По факту проводится расследование.
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