https://news.day.az/society/1634705.html Пожар в жилом доме в Абшеронском районе, есть погибший
Пожар в жилом доме в Абшеронском районе, есть погибший
В жилом доме в Абшеронском районе произошел пожар, есть погибший.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.
Было отмечено, что пожар произошел в жилом массиве "Ени Бакы".
В результате пожара погиб один человек.
На место происшествия были привлечены сотрудники Государственной противопожарной службы МЧС.
Пожар потушен.
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