В жилом доме в Абшеронском районе произошел пожар, есть погибший.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Было отмечено, что пожар произошел в жилом массиве "Ени Бакы".

В результате пожара погиб один человек.

На место происшествия были привлечены сотрудники Государственной противопожарной службы МЧС.

Пожар потушен.

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