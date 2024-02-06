https://news.day.az/society/1634737.html Взрыв в котельной жилого дома в Баку
Взрыв в котельной жилого дома в Баку
В котельной жилого дома в Ясамальском районе Баку произошел взрыв.
Как передает Day.Az, инцидент произошел на проспекте Иншчаатчылар.
Согласно информации, к месту происшествия немедленно были привлечены силы Государственной противопожарная служба МЧС и Службы спасения особого риска.
В результате воздействия взрывной волны были повреждены стоящие рядом легковые автомобили.
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