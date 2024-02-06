Взрыв в котельной жилого дома в Баку

В котельной жилого дома в Ясамальском районе Баку произошел взрыв.

Как передает Day.Az, инцидент произошел на проспекте Иншчаатчылар.

Согласно информации, к месту происшествия немедленно были привлечены силы Государственной противопожарная служба МЧС и Службы спасения особого риска.

В результате воздействия взрывной волны были повреждены стоящие рядом легковые автомобили.

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