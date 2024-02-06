https://news.day.az/society/1634750.html Несчастный случай на Абшероне, есть погибший
Несчастный случай на Абшероне, есть погибший
В поселке Масазыр Абшеронского района Азербайджана 40-летний мужчина задохнулся угарным газом.
Как сообщает Day.Az, инцидент произошел в частном жилом доме на улице Хуршудбану Натаван, 6.
40-летний мужчина (имя фамилия уточняется) задохнулся угарным газом в ванной.
По данному факту в Абшеронской районной прокуратуре проводится расследование.
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