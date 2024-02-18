В Баку произошел пожар в двух цехах

В Низаминском районе столицы сгорели конструкции цеха по ремонту бытовой техники общей площадью 20 кв.м. и прилегающего цеха по ремонту обуви.

Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, близлежащие объекты защищены от огня.

Пожар был потушен.

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