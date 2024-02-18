https://news.day.az/society/1638288.html В Баку произошел пожар в двух цехах
В Баку произошел пожар в двух цехах
В Низаминском районе столицы сгорели конструкции цеха по ремонту бытовой техники общей площадью 20 кв.м. и прилегающего цеха по ремонту обуви.
Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, близлежащие объекты защищены от огня.
Пожар был потушен.
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