https://news.day.az/society/1643776.html В Гедабеке семь человек отравились угарным газом
В Гедабеке семь человек отравились угарным газом
В Гедабекском районе Азербайджана зафиксированы случаи отравления угарным газом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в селе Гардаг четыре члена одной семьи отравились угарным газом.
Аналогичное происшествие произошло на улице Самеда Вургуна в городе, а еще два - в селе Гергер.
Все пострадавшие госпитализированы.
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