В Гедабеке семь человек отравились угарным газом

В Гедабекском районе Азербайджана зафиксированы случаи отравления угарным газом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в селе Гардаг четыре члена одной семьи отравились угарным газом.

Аналогичное происшествие произошло на улице Самеда Вургуна в городе, а еще два - в селе Гергер.

Все пострадавшие госпитализированы.

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