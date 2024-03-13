ДТП в Нахчыване

В городе Нахчыван произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, случай зарегистрирован на улице Истиглал.

В связи с тем, что на дорогу перед находившимся в движении автомобилем марки ВАЗ-2107 выбежал пешеход, водитель транспортного средства потерял управление. В результате съехавшая с трассы машина сначала врезалась в фонарный столб, а потом перевернулась.

В ходе аварии водитель автомобиля получил травмы.

По данному факту проводится расследование.

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