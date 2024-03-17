https://news.day.az/society/1645482.html В Гобустане сотрудники полиции обнаружили гранаты и огнестрельное оружие
В Гобустане сотрудники полиции обнаружили гранаты и огнестрельное оружие
В Гобустане обнаружены гранаты и огнестрельное оружие.
Как сообщили Day.Az в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, сотрудники Гобустанского районного управления полиции обнаружили три гранаты, один пистолет, 40 патронов различного калибра, а также семь охотничьих ружей разных марок.
В результате профилактических мероприятий, проведенных сотрудниками отдела, житель района добровольно сдал в полицию одно охотничье ружье без соответствующих документов.
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