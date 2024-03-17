В Сумгайыте обнаружили танковый снаряд

В Сумгайыте обнаружен танковый снаряд.

Как передает Day.Az, на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация об обнаружении боеприпаса на территории города.

Сообщается, что на место происшествия незамедлительно прибыли саперы Службы спасения особого риска МЧС.

В ходе осмотра, сотрудники ведомства обнаружили 122-мм танковый снаряд, который был обезврежен.

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