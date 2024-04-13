В Баку насмерть разбился мотоциклист

В Баку мотоциклист врезался в дерево.

Как сообщает Day.Az, в поселке Бакиханов Сабунчинского района Пириев Тейюб Гасанага оглу 1987 года рождения, управляя мотоциклом марки "Yamaha R15", потерял управление и врезался в дерево.

В результате водитель погиб на месте происшествия. По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!