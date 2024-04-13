https://news.day.az/society/1651704.html В Баку насмерть разбился мотоциклист
В Баку насмерть разбился мотоциклист
В Баку мотоциклист врезался в дерево.
Как сообщает Day.Az, в поселке Бакиханов Сабунчинского района Пириев Тейюб Гасанага оглу 1987 года рождения, управляя мотоциклом марки "Yamaha R15", потерял управление и врезался в дерево.
В результате водитель погиб на месте происшествия. По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
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