Пожар в деревообрабатывающем цехе в Баку

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре, произошедшем в одном из цехов на территории поселка Кешля Низаминского района города Баку.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ответ на сообщение на место происшествия были оперативно направлены подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС.

По прибытии выяснилось, что огонь охватил цех на первом этаже четырехэтажного здания, и существует высокий риск его дальнейшего распространения.

Благодаря оперативным действиям пожарных удалось быстро локализовать возгорание и предотвратить его распространение. В результате пожара повреждены горючие конструкции деревообрабатывающего цеха на площади 156 кв.м, из общей площади 456 кв.м. Также пострадали горючие конструкции неактивного покрасочного цеха на площади 167 кв.м.

Однако большая часть деревообрабатывающего цеха и само здание были защищены от огня.