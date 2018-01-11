В Баку столкнулись три автомобиля

В Баку произошло тяжелое ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП было зарегистрировано перед Центром Гейдара Алиева на проспекте Гейдара Алиева.

Столкнулись 3 легковых автомобиля, которые двигались в направлении аэропорта.

Пострадавших нет.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

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