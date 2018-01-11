В Баку столкнулись три автомобиля
11 января 2018 19:42 473
В Баку произошло тяжелое ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП было зарегистрировано перед Центром Гейдара Алиева на проспекте Гейдара Алиева.
Столкнулись 3 легковых автомобиля, которые двигались в направлении аэропорта.
Пострадавших нет.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
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