Хоккеист сломал арбитру ногу в двух местах - ВИДЕО
24 января 2019 11:02 58
Арбитр матча КХЛ "Витязь" - "Торпедо" Эдуард Одиньш получил перелом обеих костей левой голени со смещением. Во время игры в него на полной скорости въехал нападающий нижегородцев Данил Веряев. Об этом сообщает Sports.ru. Видео случившегося опубликовано во "ВКонтакте".
На кадрах видно, что после столкновения хоккеист поднялся и продолжил игру, а судья остался лежать на льду. Позже врачи унесли его на носилках. Другой главный арбитр Илья Фатеев и линейные Дмитрий Головлев и Артем Савенков продолжили втроем, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
Встреча закончилась со счетом 6:0 в пользу "Торпедо".
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