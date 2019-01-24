Хоккеист сломал арбитру ногу в двух местах - ВИДЕО

Арбитр матча КХЛ "Витязь" - "Торпедо" Эдуард Одиньш получил перелом обеих костей левой голени со смещением. Во время игры в него на полной скорости въехал нападающий нижегородцев Данил Веряев. Об этом сообщает Sports.ru. Видео случившегося опубликовано во "ВКонтакте".

На кадрах видно, что после столкновения хоккеист поднялся и продолжил игру, а судья остался лежать на льду. Позже врачи унесли его на носилках. Другой главный арбитр Илья Фатеев и линейные Дмитрий Головлев и Артем Савенков продолжили втроем, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Встреча закончилась со счетом 6:0 в пользу "Торпедо".

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