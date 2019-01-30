За победу над сборной ОАЭ разъяренные фанаты забросали футболистов Катара тапками - ВИДЕО

В Сети появилось видео того, как футболистов национальной сборной Катара за победу над соперниками из ОАЭ в полуфинале Кубка Азии в буквальном смысле забросали тапками. Так свое недовольство выразили разъяренные фанаты проигравшей команды.

С неожиданной реакцией зрителей столкнулись игроки футбольной национальной сборной Катара, забив в ворота соперника из ОАЭ второй гол в рамках полуфинала Кубка Азии.

За победу над сборной ОАЭ футболистов Катара в буквальном смысле забросали тапками с трибун. Видео того, как разъяренные фанаты проигравшей команды выразили победителям свое недовольство, активно тиражируется в Сети, передает Day.Az со ссылкой на tsargrad.tv.

Едва на поле полетели первые сабо и ботинки, в дело попытались вмешаться наблюдатели. Они вставали на пути летящей обуви и криками пытались остановить болельщиков из ОАЭ.

Как отмечается, это не единственный вопиющий случай, связанный с этим матчем. Ранее в арабских СМИ сообщалось о том, что фанаты катарской команды не смогли попасть в ОАЭ, чтобы поддержать команду в Кубке Азии. Болельщиков просто не пустили на территорию страны.

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