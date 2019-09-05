Джеймс Элаби, нападающий клуба "Лейтон Ориент" совершил курьёзную ошибку, умудрившись на линии ворот отправить головой мяч прямо в руки вратаря, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Футбольный курьёз произошёл во время встречи команд "Лейтон Ориент" и "Саутенд Юнайтед", в рамках кубка английской лиги.

Болельщики лондонского клуба были мягко говоря, озадачены игрой Джеймса Элаби, назвав его игру "лучшей защитой от нашего нападающего".

Футбольная встреча закончилась со счётом 2:0 в пользу клуба "Лейтон Ориент".

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