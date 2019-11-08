Известный португальский специалист Жозе Моуринью может возглавить мюнхенскую "Баварию", которая недавно уволила главного тренера Нико Ковача. Инсайдеры сообщают, что переговоры "Особенного", как прозвали португальца, с чемпионами Германии идут весьма активно, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Журналист итальянской La Gazzetta dello Sport Николо Скира растространил информацию, что мюнхенцы сами вышли на португальца, но Моуринью запросил у немецкого клуба контракт до 2022 года. Менеджеры "Баварии" обдумывает предложение.

При этом разные источники сообщают, что в Мюнхене рассматривают сразу несколько кандидатур на должность главного тренера. Ранее назывались имена Эрика тен Хага, возглавляющего "Аякс", главного тренера "Пари Сен-Жермен" Томаса Тухеля и бывшего наставника лондонского "Арсенала" Арсена Венгера.

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