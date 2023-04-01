Избран новый президент Федерации легкой атлетики Азербайджана

1 апреля состоялось внеочередное общее собрание Федерации легкой атлетики Азербайджана. Мероприятие, прошедшее в административном здании Министерства молодежи и спорта, началось с исполнения Государственного гимна. Выступивший на мероприятии министр молодежи и спорта Фарид Гаибов поприветствовал участников встречи и пожелал им успехов.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства молодежи и спорта, после утверждения повестки дня с докладом выступил президент федерации Чингиз Гусейнзаде, который был принят голосованием. Затем Чингиз Гусейнзаде отметил, что возглавляет федерацию с 1996 года и заявил, что уходит в отставку с должности, чтобы уделять больше внимания своей деятельности в олимпийском движении: "Я ухожу в отставку с должности в федерации, но я не уйду из спорта".

Отставка Гусейнзаде была принята голосованием. Затем были проведены новые выборы руководства федерации. Новым президентом Федерации легкой атлетики Азербайджана избран заместитель министра цифрового развития и транспорта Джавид Гурбанов. Гурбанов поблагодарил за оказанное доверие и сказал, что сделает все возможное для развития легкой атлетики. Он также поблагодарил предыдущее руководство федерации за деятельность в прошедший период.

На собрании вице-президентами были избраны Мушвиг Туканов и Кёнюль Нуруллаева, членами Совета директоров - Шалала Ягубова, Бюлент Карани, Назим Бабаев и Рауф Гасымзаде.