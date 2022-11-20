Пассажир самолета заснул во время полета и умер

Пассажир самолета скончался на борту рейса авиакомпании easyJet, который следовал по маршруту в Лондон. Об этом пишет Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Самолет летел в лондонский аэропорт Гатвик с кипрского острова Пафос - отмечается, что на борту воздушного судна было много туристов, возвращающихся домой с отдыха. Внимание пассажиров привлек мужчина, который крепко заснул во время полета и не реагировал на призывы пробудиться. Бортпроводники немедленно начали оказывать пассажиру первую помощь.

Члены экипажа попытались применить дефибриллятор, однако безуспешно - мужчина умер. Капитан рейса по громкой связи предупредил пассажиров о происшествии и призвал относиться к ситуации "с достоинством".