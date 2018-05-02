Медсестра показала шокирующие последствия курения на камеры - ВИДЕО

Медсестра Аманда Эллер из Северной Каролины опубликовала видео, наглядно демонстрирующие воздействие курения на легкие. На кадрах, представленных Metro, медицинский сотрудник с помощью специального аппарата надувает и спускает пару здоровых легких и пару легких человека, курившего по пачке сигарет в день в течение 20 лет, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Она показывает, что ткань легких курильщика теряет эластичность. Как только человек закуривает сигарету, она начинает влиять на его тело - сердце напрягается сильнее из-за никотина и окиси углерода. Курение уменьшает количество кислорода в коже.Кроме того, кости становятся более хрупкими, влияет на возможность иметь потомство. Курение увеличивает риск инсульта, а также рака желудка.

Однако есть хорошие новости: если бросить немедленно, то здоровье улучшится, а организм начнет восстанавливаться практически сразу.

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