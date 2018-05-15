Доказано: лошади способны понимать человека даже на эмоциональном уровне

Лошади распознают эмоции и человеческие лица, используя информацию для оценки того, является ли человек угрозой или нет. К такому выводу пришли исследователи из университетов Сассекса и Портсмута, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Согласно результатам эксперимента, животные реагируют более позитивно на людей, которых раньше видели улыбающимися, и настороженно относятся к тем, кто последний раз выглядел хмурым и сердитым.

По словам автора исследования Карен Маккомб из Университета Сассекса, лошади могут не только читать человеческие эмоции по выражению лица, но также могут помнить предыдущее эмоциональное состояние человека, когда встречаются с ним в тот же день.

Маккомб также отметила, что они соответствующим образом адаптируют свое поведение.

Уточняется, что для исследования были выбраны 11 лошадей, которым в течение двух минут показывали большую фотографию сердитого человека, и 10 лошадей, которым была показана фотография радостного человека.

Ученые наблюдали за движением глаз лошадей, когда они встречали объекты с фотографий в реальной жизни.

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