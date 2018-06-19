Гигантский питон попытался убить своего спасителя - ВИДЕО
19 июня 2018 11:09 203
В Индии лесничий попытался сделать фотографию со спасенным питоном и чуть не умер. Об этом сообщает The Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Санджой Дутта (Sanjoy Dutta) возглавлял команду по спасению 10-метрового питона в лесу в индийском штате Западная Бенгалия. Мужчина набросил на плечи змею для того, чтобы сделать снимок, но та принялась обвивать его шею и попыталась задушить.
Окружающие мужчину люди тянули питона за хвост, чтобы ослабить хватку. На ролике, снятом одним из очевидцев, слышно, что в толпе звучат испуганные крики. В результате лесничий спасся, а питона выпустили в чащу леса.
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