Питбуль напал на лошадь и очень скоро пожалел об этом - ВИДЕО

В Сети набирает просмотры видео, на котором запечатлено страшное наказание, которое получил питбуль, набросившийся на лошадь.

На этих кадрах запечатлено, как собаку внезапно одолевает ярость, и она бежит к лошади, которая мирно стоит у фургона. Хвостатый агрессор пытается наброситься на лошадь, однако та дает отпор. Лошадь топчет его копытами и отбрасывает в сторону, в результате чего питбуль исчезает из кадра, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Хозяин лошади, который наблюдал за всем произошедшим, потом берет собаку за ошейник и ведет ее туда, откуда она пришла. Несчастный питбуль еле идет - очевидно, он получил серьезные травмы.

Авторы ролика напомнили, что питбулей разводили для травли быков, поэтому агрессия у этих собак может появиться в любой момент, особенно если постоянно их держать на цепи.

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