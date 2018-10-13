Огромный крокодил растерзал леопарда и попал на камеры - ВИДЕО
13 октября 2018 14:03 74
В Национальном парке Крюгера в ЮАР посетителям удалось снять редкое явление - огромный крокодил поймал леопарда и хотел утащить его, зажав в челюстях, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
Ролик был опубликован в Instagram.
Автор видео написал, что крокодила заметили вблизи туристического лагеря. Причем инцидент происходил в ночное время. Предположительно, хищник только что завладел своей добычей.
Через какое-то время рептилия все же добралась до водоема и скрылась из виду вместе с тушей леопарда.
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