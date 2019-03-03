Украинская телепрограмма о путешествиях "Орел и решка" существует уже 8 лет. Каждый сезон двое ведущих отправляются в разные уголки света, чтобы познавательно рассказать о достопримечательностях городов, попробовать необычную еду и познакомить с культурой народов. Судьбу определяет монетка: тележурналистов ждет либо стодолларовый трип, либо шикарные выходные с безлимитной картой.

Как передает Day.Az, об этом пишет wuzzup.ru.

На данный момент шоу состоит из 21 сезона, и за такое долгое время оно сменило много ведущих. И у каждого из них жизнь стала не менее интересной после ухода из программы. Они - творческие личности, и развиваются в любимой сфере и дальше: открывают собственные проекты.

Анастасия Ивлеева

Необычная звезда Instagrama, телеведущая и видеоблогер Настя Ивлеева после выпусков программы о путешествиях стала очень популярной (хотя и до этого имела славу), а ее отношения с Элджеем лишь укрепили ее известность. Девушка запустила AGENTSHOW и снялась в комедийном сериале "Туристическая полиция".

Андрей Бедняков

У Беднякова всё бедно: ведет украинскую версию музыкальную шоу о талантах "Х-фактор" на канале СТБ и передачу "Бедняков+1", в которой он со знаменитостями рассказывает об их родных городах.

Жанна Бадоева

После "титула" первой женщины-резидента на Comedy Club и основания шоу "Орел и решка", Жанна создала несколько проектов на "Пятнице!". Одним из них является программа "ЖаннаПомоги", где ведущая учит женщин понимать и развивать чувство стиля.

Алан Бадоев

Продюсер и клипмейкер, закончив карьеру ведущего, продолжил снимать видеоклипы для популярных исполнителей. Алан сделал клип на песню "Dooset Daram" Араша и Хелены.

Антон Птушкин

Путешествовать - осталось у Антона в крови. Он "странствует" по планете: выбирает страну, снимает ролики по своему сценарию и делится всем на YouTube-канале.

Регина Тодоренко

Пожалуй, эта яркая девушка удивила многих. Карьера ведущей на "Орел и решка" помогла Регине найти свое счастье в лице Влада Топалова. Она вышла за него замуж, родила ребенка и создала собственное шоу на YouTube - "Пятница с Региной", где приглашает звезд, общается с ними на провокационные темы и устраивает необычные челенджи.

Анастасия Короткова

Полная позитива Анастасия сейчас принимает участие в шоу от студии "Квартал 95" - "Женский квартал" - веселая, наполненная юмором программа, в которой девушки доказывают, что умеют шутить.

Евгений Синельников

Такой же приверженец каналов на YouTube и так же выпускает свою программу. Проект "Дома лучше" посвящен путешествиям, только по городам Украины.

Натали Неведрова

Оставив место ведущей "Орел и решко" из-за семейных обстоятельств, Натали занялась предпринимательством. Она владеет продакшен-студией, где выпускает телепередачи и видеоролики, а также участвует в театральной лаборатории GOGOL SCHOOL.

Мария Ивакова

Очаровательная телеведущая, фото-модель, актриса и видеоблогер Мария Ивакова прославилась благодаря "Орел и решка. Шопинг" и "Утро Пятницы", и за последний проект даже была номинирована на ТЭФИ в 2017 году. Сейчас девушка отдает всю себя кино - как раз скоро с ней выйдет фильм "Нефутбол".

Егор Калейников

Модный телеведущий как светился на "Пятнице!", так на нем и остался. От путешествий парень сбежал к еде. Он стал прекрасным соведущим Владимиру Дантесу в седьмом сезоне "Еда, я люблю тебя". "Орел и решко" все еще развивается и приглашает все больше новых ведущих. Сейчас Коля Серьга и Алина Астровская занимаются проект "По морям", а Антон Зайцев и Ольга Антипова - проектом "Мегаполисы".