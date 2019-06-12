В погоне за эффектным селфи, а в данном случае селфи на видео, некоторые люди совсем забывают смотреть по сторонам, передает Day.Az.

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