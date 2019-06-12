https://news.day.az/unusual/1128345.html Любительница селфи поплатилась за свою невнимательность - ВИДЕО
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Любительница селфи поплатилась за свою невнимательность - ВИДЕО
В погоне за эффектным селфи, а в данном случае селфи на видео, некоторые люди совсем забывают смотреть по сторонам, передает Day.Az.
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