Что скрывается под туристическими достопримечательностями
Фотограф ТомасСэнтепери, путешествующий по Европе посетил некоторые из самых популярных туристических достопримечательностей на континентах и ушел в подполье, чтобы показать, что лежит под каждым местом. Проект получил название Look Deeper.
Сэнтепери фотографировал каждую туристическую точку с обеих сторон над землей и под поверхностью (прямо или снизу), что привело к увлекательным диптихам.
Ниже Биг-Бена в Лондоне находится заброшенная станция Aldwych.
Исторический отель St. Pancras Renaissance London в Лондоне находится над железнодорожной веткой лондонского почтового музея.
После посещения надземных зданий и горячих точек Кракова в Польше, сходите в подполье, и вы найдете красивую соляную шахту Величка.
Barrio de Cuevas является крупнейшим пещерным комплексом в Европе, в котором проживают 3000 человек.
Ниже этого знаменитого живописного региона Неаполя находится древний подземный туннель Бурбон.
Под всемирно известными видами города в Париже находятся Парижские музеи Les Catacombes de Paris, подземные оссуарии, в которых хранятся останки миллионов людей.
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