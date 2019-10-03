Фотограф ТомасСэнтепери, путешествующий по Европе посетил некоторые из самых популярных туристических достопримечательностей на континентах и ​​ушел в подполье, чтобы показать, что лежит под каждым местом. Проект получил название Look Deeper.

Сэнтепери фотографировал каждую туристическую точку с обеих сторон над землей и под поверхностью (прямо или снизу), что привело к увлекательным диптихам.

Ниже Биг-Бена в Лондоне находится заброшенная станция Aldwych.

Исторический отель St. Pancras Renaissance London в Лондоне находится над железнодорожной веткой лондонского почтового музея.

После посещения надземных зданий и горячих точек Кракова в Польше, сходите в подполье, и вы найдете красивую соляную шахту Величка.

Barrio de Cuevas является крупнейшим пещерным комплексом в Европе, в котором проживают 3000 человек.

Ниже этого знаменитого живописного региона Неаполя находится древний подземный туннель Бурбон.

Под всемирно известными видами города в Париже находятся Парижские музеи Les Catacombes de Paris, подземные оссуарии, в которых хранятся останки миллионов людей.

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