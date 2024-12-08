Древняя Венера оказалась непригодна для жизни

Группа ученых из Кембриджского университета установила, что древняя Венера не была пригодна для жизни, вопреки предположениям о ее сходстве с Землей в прошлом.

Как передает Day.Az. результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Исследователи проанализировали химический состав атмосферы Венеры и выяснили, что ее недра крайне обезвожены. Это исключает возможность существования жидкой воды на поверхности планеты и, следовательно, появления океанов, необходимых для поддержания жизни. Венера, вероятно, оставалась палящим и негостеприимным миром на протяжении всей своей истории.

Для проверки гипотезы ученые рассчитали современные скорости разрушения молекул воды, углекислого газа и карбонилсульфида в атмосфере. Они оценили, какие вулканические газы необходимы для восстановления этих молекул, чтобы поддерживать стабильность атмосферы, и сопоставили данные с известными вулканическими процессами.

Результаты показали, что вулканические газы на Венере содержат не более шести процентов воды. Это указывает на чрезвычайно сухие недра планеты, где магма не способна высвобождать достаточное количество воды для формирования океанов. Такая картина принципиально отличается от земных условий, где вулканизм тесно связан с водными процессами.

Дополнительно исследователи установили, что вулканические извержения на Венере связаны с дегазацией обезвоженной магмы, что подтверждается необходимым для атмосферы составом газов. Предстоящая миссия NASA DAVINCI проверит эти выводы с помощью зондов, что позволит детально подтвердить или опровергнуть теорию о сухом прошлом планеты.

Ученые приходят к выводу, что Венера не имела обитаемых условий, что снижает вероятность обнаружения жизни на аналогичных экзопланетах. Это открытие помогает астрономам сосредоточить внимание на планетах, более близких по характеристикам к Земле, что повышает эффективность поиска обитаемых миров.