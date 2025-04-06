В Испании нашли древнейший пример символического искусства

Испанские археологи нашли необычный камень с выгравированными узорами на месте раскопок Кото-Корреа в городе Марбелья. Возраст объекта может достигать 200 тыс. лет, что на 100 тыс. лет старше самой ранней известной наскальной живописи. Информация об открытии опубликована на официальном сайте городского совета Марбельи (Dmarbella), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Обнаруженный валун оказался создан из габбро - магматической породы, богатой магнием и железом, - имеет на своей поверхности две неестественно прямые линии. Эти гравировки, по мнению исследователей, могут быть свидетельством символического мышления, что служит ключевым признаком современного человеческого познания.

Абстрактные гравировки на камне могут указывать на способность древних людей записывать и передавать информацию. Это важный шаг в эволюции человеческого интеллекта, так как символическое мышление до сих пор считается уникальной чертой человека.

Чтобы подтвердить возраст и природу гравировок, исследователи планируют провести 3D-сканирование камня и взять образцы для точной датировки. Если подозрения ученых подтвердятся, Кото-Корреа может стать ключевым местом для изучения миграции древних людей из Африки.

Находка в Испании перекликается с другими ранними примерами символического искусства. Самый древний отпечаток руки, датируемый 169000-226000 годами до н. э., был обнаружен на Тибетском плато. В Китае найдены абстрактные гравировки на костях возрастом около 100 тыс. лет, которые были намеренно натерты охрой.

Эти открытия свидетельствуют о том, что символическое мышление могло быть присуще не только Homo sapiens, но и другим древним видам, таким как неандертальцы или денисовцы.