Ученые раскрыли тайну гигантских гор под ледяным щитом Антарктиды

Австралийские ученые из Университета Маккуори и Тасманийского университета раскрыли секрет происхождения гор Гамбурцева - гигантского массива размером с Альпы в центре Восточной Антарктиды. Исследование опубликовано в научном журнале Earth and Planetary Science Letters (EPSL), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пики и ущелья горного массива Гамбурцева скрыты под толщей льда, достигающей нескольких километров. Эта цепь была открыта в 1958 году советской экспедицией, но их геологическая история долгое время оставалась загадкой.

В новом исследовании ученые пришли к выводу, что горы Гамбурцева сформировались более 500 млн в результате столкновения тектонических плит, которое привело к образованию суперконтинента Гондвана. Глубоко под поверхностью раскаленные породы начали двигаться вбок, подобно выдавливаемой зубной пасте, что привело к частичному разрушению гор, но сохранило их мощную корневую систему, уходящую в мантию Земли.

Чтобы определить возраст гор, исследователи изучили крошечные кристаллы циркона из песчаников, отложенных древними реками. Эти минералы, содержащие следы урана, позволили точно установить хронологию событий: горы начали расти около 650 миллионов лет назад, достигли гималайских высот 580 млн лет назад, а затем начали разрушаться из-за тектонических процессов.

Большинство горных систем, сформированных при столкновении континентов, со временем разрушаются из-за эрозии или новых тектонических сдвигов. Однако горы Гамбурцева, защищенные ледяным панцирем, остаются одним из самых хорошо сохранившихся древних хребтов на планете.