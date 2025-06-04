https://news.day.az/unusual/1758083.html Ярко-синий дождь удивил мир - ВИДЕО Кадры дождя над биолюминесцетным заливом в Пуэрто-Рико удивили пользователей Сети. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Залив известен тем, что обитающие там существа излучают ярко-синий свет. Представляем вашему вниманию данное видео:
Ярко-синий дождь удивил мир - ВИДЕО
Кадры дождя над биолюминесцетным заливом в Пуэрто-Рико удивили пользователей Сети.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Залив известен тем, что обитающие там существа излучают ярко-синий свет.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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