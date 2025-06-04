Ярко-синий дождь удивил мир

Кадры дождя над биолюминесцетным заливом в Пуэрто-Рико удивили пользователей Сети. 

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Залив известен тем, что обитающие там существа излучают ярко-синий свет.

Представляем вашему вниманию данное видео: