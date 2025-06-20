Ученые раскрыли древнюю историю Антарктиды, скрытую под километрами льда

Ученые под руководством Тимоти Полсена из Университета Висконсин-Ошкош и Джеффа Беновица из Университета Колорадо предложили новое понимание формирования массивных Трансантарктических гор - горной цепи, протянувшейся через всю Антарктиду. Эти данные помогут лучше понять, как подледные пейзажи влияли на формирование ледников, покрывающих континент. Работа опубликована в журнале Earth and Planetary Science Letters (EPSL).

Исследователи проанализировали состав минеральных зерен из горных пород, таких как гранит, собранных в Трансантарктических горах.

"В сердце Антарктиды тянется горная цепь длиной 3500 км, с вершинами выше 4500 м, - отметил Полсен. - Сегодня она известна как Трансантарктические горы и играет важную роль: сдерживает ледяной поток с Восточной Антарктиды в сторону моря Росса".

Однако когда и как именно поднялись эти горы - вопрос открытый. Ледяные щиты скрывают древний рельеф, и для учёных важно понять, какие формы рельефа были до появления нынешних ледников и как они повлияли на климат в прошлом.

"Наш анализ показывает, что породы в основании Трансантарктических гор прошли через серию бурных этапов: сначала поднимались, затем разрушались, - рассказал Полсен. - Эти процессы связаны с движением литосферных плит на краях Антарктиды и, возможно, с крупными изменениями климата, в том числе с глобальным оледенением около 300 миллионов лет назад".

Ученые считают, что эти древние процессы могли повлиять на современный ландшафт и на то, как ледники продвигаются и отступают. Это, в свою очередь, связано с изменениями всей климатической системы Земли.

"Мы словно читаем дневник планеты, написанный в минералах и скалах, - добавил Беновиц. - Эти знания помогают нам понять не только прошлое Антарктиды, но и то, как ен подледные ландшафты продолжают влиять на глобальный климат сегодня".