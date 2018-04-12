Журналист сломал ногу, пытаясь повторить гол Роналду - ВИДЕО

Идея повторить удар через себя в падении Криштиану Роналду в ворота Ювентуса оказалась неудачной для аргентинского журналиста, передает Day.Az со ссылкой на fakty.ictv.ua.

Журналист аргентинского телеканала Canal Doce Мануэль Санчес хотел повторить фантастический гол Роналду ударом через себя в ворота Джанлуиджи Буффона.

Репортер хотел избежать травм, поэтому постелил матрас, чтобы смягчить падение.

Несмотря на принятые меры предосторожности, Санчес после прыжка приземлился на левую ногу и сломал ее.

Неудачную попытку аргентинский журналист изложил в своем Instagram.

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