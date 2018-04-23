Обезьяна помешала селфи туристки и отняла у неё телефон - ВИДЕО

23 апреля 2018 16:40

Неизвестный турист запечатлел забавный момент похищения мобильного телефона из рук женщины в Улувату (Бали, Индонезия), передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Туристка, слишком занятая своим мобильным телефоном, неожиданно лишилась гаджета. Наглая обезьяна, подкравшись к женщине, выхватила из её рук iPhone и предприняла попытку скрыться с места преступления. Туристка попыталась договориться с воровкой, которая на какое то время остановилась, ожидая предложений от ограбленной женщины. 

Автор видеоролика, снятого 10 апреля в Улувату, излюбленном месте для отдыха дайверов, не уточнил, чем закончился инцидент и был ли возвращён туристке телефон.

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Нажмите на видео для просмотра:
Обезьяна нарушила селфи туристки и отняла у неё телефон

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