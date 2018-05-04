Медведь напал на пытавшегося сделать с ним селфи таксиста - ВИДЕО

4 мая 2018 11:32

Медведь насмерть загрыз таксиста, который пытался сделать с ним селфи, сообщает Odisha Sun-Times. Инцидент произошел в Индии, когда Прабху Бхатара вез людей со свадьбы и увидел раненого хищника рядом с дорогой, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Непонятно, почему мужчина решил, что ему срочно нужна фотография с животным. Несмотря на предупреждения пассажиров, он вышел из машины и отправился делать селфи. В какой-то момент, стоя спиной к медведю, он поскользнулся и рухнул прямо перед ним.

Косолапый, видимо, фотографироваться не хотел изначально и напал на Бхатару. Мужчина пытался отбиться от животного палкой и убежать, но медведь, даже раненый, оказался сильнее назойливого таксиста.

В итоге мужчина скончался, о дальнейшей судьбе животного ничего не сообщается.

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Медведь загрыз пытавшегося сделать с ним селфи таксиста

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