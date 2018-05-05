Палестинцы сбили беспилотник Израиля с помощью камней - ВИДЕО

5 мая 2018 09:45

Палестинцы, протестующие против оккупацией Израилем сектора Газа, сбили израильский беспилотник на фоне ожесточения столкновений между государствами, передает Al-Masdar. 

Члены "Великого марша возвращения" открыли по беспилотнику огонь из рогаток и бросали камни руками, однако сбить аппарат удалось при помощи пращи, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

При этом израильские солдаты ответили палестинцам пулями и слезоточивым газом. За неделю в результате протестов израильтяне убили не менее 4 невооруженных палестинцев и ранили еще около 950 человек. 

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook. 

Нажмите на видео для просмотра:
Палестинцы сбили беспилотник Израиля с помощью камней

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az