Палестинцы сбили беспилотник Израиля с помощью камней - ВИДЕО
5 мая 2018 09:45 337
Палестинцы, протестующие против оккупацией Израилем сектора Газа, сбили израильский беспилотник на фоне ожесточения столкновений между государствами, передает Al-Masdar.
Члены "Великого марша возвращения" открыли по беспилотнику огонь из рогаток и бросали камни руками, однако сбить аппарат удалось при помощи пращи, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
При этом израильские солдаты ответили палестинцам пулями и слезоточивым газом. За неделю в результате протестов израильтяне убили не менее 4 невооруженных палестинцев и ранили еще около 950 человек.
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