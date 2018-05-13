Беспилотник-разведчик ВВС США заметили у российской границы

13 мая 2018 16:40

Беспилотный аппарат Военно-воздушных сил США RQ-4B-30 Global Hawk совершил полет вдоль границы России и Украины в районе Харьковской области. Об этом сообщается на странице PlaneRadar в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Дрон вылетел с авиабазы НАТО "Сигонелла" на Сицилии. По данным сервиса, аппарат вошел в воздушное пространство Украины около 7:15 утра по московскому времени.

В 10:18 по московскому времени он закончил полет вдоль границы Белгородской области. Американский БПЛА также совершил облет линии разграничения в Донбассе.
 

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