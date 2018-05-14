Мать случайно убила дочь, когда делала селфи - ВИДЕО

Как сообщает Daily Mail, в одном из торговых центров индийского города Ганганагар 10-месячная девочка погибла, когда ее мать пыталась сделать селфи, передает Day.Az со ссылкой на rg.ru.

По словам очевидцев, это случилось после того, как отец девочки предложил супруге сделать совместное фото на эскалаторе. Едва они начали подъем, как женщина неожиданно потеряла равновесие, пошатнулась и выронила ребенка, которого держала одной рукой. Девочка упала за перила эскалатора прямо в пролет и разбилась насмерть. Ее гибель констатировали врачи ближайшего госпиталя. По итогам расследования полиции, это происшествие признали несчастным случаем. Семья погибшей девочки в суд обращаться не будет.

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