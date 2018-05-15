Оппозиция Сирии прибыла на переговоры в Астану

Представители сирийской вооруженной оппозиции прибыли на переговоры в Астану, в делегации - 24 человека, сообщил журналистам руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Представители сирийской вооруженной оппозиции прибыли в Астану сегодня ранним утром, всего 24 человека, возглавляет делегацию Ахмад Тома", - сказал Жайнаков журналистам.

Он сообщил, что пленарное заседание "Астаны-9" по Сирии намечено на 15.00 (13.00 по бакинскому времени).