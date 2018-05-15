Оппозиция Сирии прибыла на переговоры в Астану
15 мая 2018 09:12 157
Представители сирийской вооруженной оппозиции прибыли на переговоры в Астану, в делегации - 24 человека, сообщил журналистам руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Представители сирийской вооруженной оппозиции прибыли в Астану сегодня ранним утром, всего 24 человека, возглавляет делегацию Ахмад Тома", - сказал Жайнаков журналистам.
Он сообщил, что пленарное заседание "Астаны-9" по Сирии намечено на 15.00 (13.00 по бакинскому времени).
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