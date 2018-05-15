Девочки прокатились на спине гигантского питона - ВИДЕО

Встреча с огромным питоном может напугать кого угодно, но только не маленьких жительниц Индонезии. По крайней мере, такой вывод напрашивается после просмотра ролика, который стал вирусным в "Фейсбуке", передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Две малышки из Индонезии попытались прокатиться на змее верхом, и одной из них это даже удалось. Неизвестно, кто снял опасную игру на видео, но оно быстро стало вирусным в "Фейсбуке" - за несколько дней ролик собрал больше 7 миллионов просмотров и 8 тысяч репостов.

В комментариях к видео пользователи упражняются в остроумии, а некоторые даже завидуют бесстрашным девочкам.

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