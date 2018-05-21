Почему нельзя отказаться от ядерного оружия - МНЕНИЕ

Несмотря на то, что ядерное оружие приносит огромный ущерб и страдания, оно позволяет сохранять конфликты между странами в ограниченных масштабах, что говорит об определенной "пользе" ядерных бомб. К такому выводу пришел журналист австрийского издания Contra Magazin Марко Майер, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Если бы у России и Китая не было ядерных бомб, то американцы вместе со своими союзниками давно бы напали", - поясняет автор. Без ядерных бомб Индия и Пакистан уже давно бы друг друга уничтожили, а Израиль бы без этого оружия больше не существовал.

В этом смысле лозунг "ядерное оружие для всех" должен звучать на всей Земле, считает автор материала, подчеркивая, что войны между странами стали бы маловероятными.

Ранее представитель ООН по вопросам разоружения Изуми Накамитсу заявила, что угроза использования ядерного оружия в мире растет, тогда как важные международные соглашения в области коллективной безопасности разрушаются. "Эта угроза, которая заботит все человечество, останется до тех пор, пока в национальных арсеналах будет существовать ядерное оружие", - сказала она.

Накамитсу отметила, что если не продолжить переговоры по контролю над вооружением и разоружением, мир вскоре останется без проверенных ограничителей по созданию и применению ядерных арсеналов.

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