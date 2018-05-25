Харви Вайнштейн решил сдаться полиции

25 мая 2018 11:04

Продюсер Харви Вайнштейн, неоднократно обвинявшийся в сексуальных домогательствах, может сдаться полиции. Об этом сообщает New York Daily News со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным New York Times, полицейские планируют задержать Вайнштейна в пятницу, 25 мая.

Отмечается, что ему будут предъявлены обвинения как минимум в одном эпизоде изнасилования - певица Люсия Эванс заявила, что в 2004 году Вайнштейн принудил ее к оральному сексу.

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