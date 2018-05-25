Голливудский продюссер Харви Вайнштейн арестован

Полиция Нью-Йорка задержала известного кинопродюсера Харви Вайнштейна по обвинениям в сексуальных преступлениях. Об этом сообщил портал Vox, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Продюсера арестовали после того, как он сам пришел в полицию, чтобы выслушать обвинения. Они касаются двух преступлений: изнасиловании одной женщины и сексуального насилия по отношению к другой.

По данным New York Daily News, обвинения, в частности, могут быть связаны с жалобой Люсии Эванс, рассказавшей следователям, что Вайнштейн склонил ее к сексуальным отношениям в 2004 году. Кроме того, сообщалось, что следствие проверит информацию о финансовых злоупотреблениях продюсера.

СМИ утверждают, что Вайнштейн уже обговорил условия залога, который составит миллион долларов. Он согласился носить специальное мониторинговое устройство, кроме того, ему придется сдать паспорт и отказаться от зарубежных поездок.

Осенью прошлого года Вайнштейн оказался в центре одного из самых громких скандалов в Голливуде. Его обвинили в сексуальных домогательствах много женщин, в том числе известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд. Вайнштейна уволили из его же собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в отношении него расследование. Позже группа женщин подала в суд в Нью-Йорке коллективный иск.

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