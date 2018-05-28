Любитель селфи запечатлел кораблекрушение в Индии - ВИДЕО

28 мая 2018 13:25

Экстремальное селфи получилось у молодого индийца, когда он вместе с группой приятелей находился на борту катера, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Индийский юноша, запечатлевая себя с борта катера, на фоне открывающихся просторов, неожиданно снял настоящее кораблекрушение. Молодой человек направил камеру мобильного телефона по курсу следования моторной лодки, не подозревая, что через мгновение произойдёт авария.

Судя по тому, что видеоролик в конце апреля появился в интернете, можно сделать вывод, что автор экстремального селфи, после столкновения двух катеров - уцелел. 

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Нажмите на видео для просмотра:
Любитель селфи запечатлел кораблекрушение в Индии

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