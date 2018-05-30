Названы предполагаемые убийцы журналиста Бабченко
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов предположил, кто мог быть заинтересован в убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом он рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По словам Венедиктова, Бабченко был крайне резким человеком и был неразборчив в выборе врагов. "В чеченской войне он воевал контрактником, то есть добровольно. После украинских событий он строго занял сторону украинцев и украинской армии", - сказал он.
"Его врагами в первой чеченской войне и второй были чеченцы. С Донбасса были вот эти все. То есть это люди с автоматами и руками в крови. Он не имитировал ни понимание, ни примирение", - добавил Венедиктов.
Главный редактор "Эха Москвы" подчеркнул, что журналиста убили на лестничной клетке в его доме, значит знали, где он жил.
Журналист Аркадий Бабченко был застрелен на пороге своей квартиры в Киеве вечером 29 мая. По словам начальника Главного управления Нацполиции в Киеве Андрея Крищенко, основная версия убийства - профессиональная деятельность.
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