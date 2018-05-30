Борис Джонсон отреагировал на убийство Бабченко

Глава британского внешнеполитического ведомства Борис Джонсон прокомментировал убийство российского журналиста Аркадия Бабченко в Украине. Об этом министр написал в своем твиттере.

По словам Джонсона, в настоящее время его мысли с супругой и маленькой дочерью журналиста, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Потрясен убийством еще одного открыто высказывавшегося российского журналиста - Аркадия Бабченко", - заявил Джонсон.

Он также подчеркнул необходимость защитить свободу слова, а также привлечь виновных в смерти Бабченко к ответственности.