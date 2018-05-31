Более 50 командиров движения «Талибан» были уничтожены одним авиаударом - ВИДЕО

31 мая 2018 17:39

Американские силы нанесли удар по территории Муса Кала в Афганистане. По данным военных, одним ударом было убито более 50 командиров "Талибана", передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Удар был произведен 24 мая 2018 года с помощью ракет M142 HIMARS. 

В результате была уничтожена база, на которой находились лидеры движения "Талибан".

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Авиаудар уничтожил более 50 командиров

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