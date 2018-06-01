Питон напал на смотрителя зоопарка на глазах у детей - ВИДЕО

В китайском зоопарке смотритель пытался выманить залегшего под корягой питона, кидая ему живность. Но змее больше пришлась по душе другая добыча - рука сотрудника. Мужчина изо всех сил старался вытащить кисть из пасти питона под вопли испуганных ребятишек, передает Day.Az со ссылкой на Dezinfo.net.

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