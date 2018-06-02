Китай запустил спутник наблюдения за поверхностью Земли
Китай в субботу запустил спутник дистанционного наблюдения за поверхностью Земли. Об этом сообщило информационное агентство "Синьхуа", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В 12:13 по местному времени с космодрома Цзюцюань (северо-запад КНР) был осуществлен успешный запуск ракетоносителя "Чанчжэн-2", отмечает Синьхуа. Ракета вывела на орбиту спутник "Gaofen-6". Он будет использоваться китайскими учеными для наблюдения за земной поверхностью, сельскохозяйственных исследований, а также мониторинга стихийных бедствий.
Вместе со спутником "Gaofen-6" в космос был запущен научный экспериментальный аппарат "Лоцзя-1".
Данный успешный запуск стал 276-м с использованием ракетоносителя "Чанчжэн".
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
1 Июн. 17:09 14 349
-
1 Июн. 18:41 12 683
-
1 Июн. 14:15 11 922
-
1 Июн. 13:01 11 368
-
1 Июн. 11:57 10 242