В Эфиопии крокодил съел священника во время массового крещения

На юге Эфиопии крокодил убил протестантского священника, проводившего массовый обряд крещения. Об этом пишет "Би-Би-Си", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Пастор Дохо Эшете вошел в воду озера Абайа, покрестил первого верующего, после чего на него набросилась рептилия. Крокодил искусал руки, ноги и спину человека, попытки свидетелей случившегося помочь священнику не увенчались успехом.

Рыбаки использовали сети, чтобы не дать крокодилу унести тело погибшего. Самой рептилии удалось уйти.

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