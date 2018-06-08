Страшный пожар в России: погибла вся семья

В российском Нижнем Тагиле Свердловской области при пожаре в частном доме сгорели двое взрослых и трое детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного управления СКРФ.

Пожар произошел в ночь на 8 июня, погибла супружеская пара и трое их детей - девочки двух, четырех и десяти лет. По предварительным данным, полиция не нашла на погибших признаков насильственной смерти. Для установления причин гибели людей будет проведена экспертиза, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

Напомним, ранее в торгово-развлекательном центре Иркутска произошел пожар, пострадали как минимум восемь детей. Детям показывали "огненное шоу", где использовали спиртосодержащую жидкость. Она разлилась, произошло возгорание паров.

Как известно, страшный пожар в Кемерово произошел 25 марта. В здании не работали аварийные выходы и система оповещения. Погибли 60 человек, большинство из них - дети. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе поджог и неисправность электропроводки. По делу арестованы восемь человек.

27 марта, тысячи людей вышли на акцию протеста в Кемерово с требованием отставки местных властей и правды о причинах пожара в ТРЦ "Зимняя вишня". В Следкоме отметили, что скорее всего причиной возгорания стало замыкание электропроводки.